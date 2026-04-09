«Лесопожарный автопатруль» начал работу на юге Красноярского края

В Минусинском и Шушенском округах стартовала ежегодная акция «Лесопожарный автопатруль». Колонна из шести спецмашин вышла на маршруты, чтобы напомнить жителям о правилах пожарной безопасности. Специалисты Лесопожарного центра Красноярского края провели противопожарные квесты и мастер-классы. Главная цель акции — воспитать бережное отношение к лесу и снизить число пожаров по вине человека. За пять лет участниками акции стали около 60 тысяч человек. Комплексная работа уже приносит плоды. Количество лесных пожаров по вине людей с каждым годом снижается. Это одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», — отметил директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин. Акция продлится до 31 мая и охватит большинство территорий региона. С 20 апреля автопатруль проедет по центральным и западным округам Красноярского края. В конце мая к профилактической работе присоединятся лесные огнеборцы восточных и северных подразделений Лесопожарного центра.