Мэр Магадана и командующий Росгвардией обсудили совместные проекты

Мэр Магадана провел важную рабочую встречу с командующим Восточным округом Росгвардии генерал-лейтенантом Александром Решетниковым. Главными темами стали обеспечение безопасности и правопорядка в Магаданской области, а также тесное взаимодействие между властью и силовиками.
Глава города особо отметил активное участие росгвардейцев в жизни региона.
— Росгвардейцы не только стоят на страже порядка, но и активно участвуют в общественно значимых проектах, проводят патриотические и спортивные мероприятия для жителей Магаданской области, — подчеркнули в мэрии.
Со своей стороны, правительство Магаданской области подтвердило готовность продолжать меры социальной поддержки для сотрудников и военнослужащих ведомства. Отдельно обсуждалось строительство арендного жилья. Часть новых квартир будет предоставляться личному составу Росгвардии, что позволит решать важный квартирный вопрос для защитников правопорядка.
Взаимодействие городских властей и Росгвардии продолжит укреплять безопасность и социальную стабильность в регионе, делая Магаданскую область более комфортной для жизни.
