Диетолог рассказала, сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Без вреда для здоровья можно съесть до трех вареных яиц в день, сообщила диетолог-нутрициолог София Кованова в преддверии Пасхи.
«По вареным яйцам общая рекомендация — два-три желтка в день. На белки яиц строгих ограничений нет, а вот желтки — не больше двух-трех штук», — сказала Кованова aif.ru.
Она пояснила, что яйца — это полноценный белок, но с холестерином.
Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отметят 12 апреля. Традиционно печь куличи и красить яйца православные верующие начинают в Чистый четверг — последний четверг перед Пасхой, 9 апреля.