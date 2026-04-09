Лукашенко назначил министра информации Маркова министром культуры

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Марата Маркова новым министром культуры, сообщила пресс-служба президента.
Ранее Марков был главой Мининформации. А 9 апреля 2026 года, как писала «Комсомолка», Лукашенко назначил министром информации главного редактора газеты «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука.
Марат Марков, биография.
Марату Маркову 56 лет, он родился 1 мая 1969 года в Лунинце. Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище (сейчас это Военная академия Беларуси), после — юридический факультет БГУ и Академию управления при президенте.
Марков работал в Администрации президента после чего попал на телевидение. С 2011 по 2017 год Марков был заместителем председателя Белтелерадиокомпании и вел авторскую передачу «Крупным планом» на телеканале «Беларусь 1», в которой брал интервью у высокопоставленных чиновников, политиков, иностранных гостей, известных спортсменов, врачей и других публичных персон, чьи имена на слуху. В 2017 году Марков стал руководителем телеканала ОНТ, где также запустил авторский проект «Марков. Ничего личного».
В июне 2024 года Марат Марков был назначен министром информации Беларуси.
Еще экс-глава МинЖКХ и гендиректор «Минстроя» назначен вице-премьером.
Напомним, белорусский президент проводит кадровый день 9 апреля с назначением двух министров и вице-премьера, а также управленцев в местные органы власти.