Лукашенко назначил министра информации Маркова министром культуры

Марков после Мининформации возглавит Министерство культуры Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Марата Маркова новым министром культуры, сообщила пресс-служба президента.

Ранее Марков был главой Мининформации. А 9 апреля 2026 года, как писала «Комсомолка», Лукашенко назначил министром информации главного редактора газеты «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука.

Марат Марков, биография.

Марату Маркову 56 лет, он родился 1 мая 1969 года в Лунинце. Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище (сейчас это Военная академия Беларуси), после — юридический факультет БГУ и Академию управления при президенте.

Марков работал в Администрации президента после чего попал на телевидение. С 2011 по 2017 год Марков был заместителем председателя Белтелерадиокомпании и вел авторскую передачу «Крупным планом» на телеканале «Беларусь 1», в которой брал интервью у высокопоставленных чиновников, политиков, иностранных гостей, известных спортсменов, врачей и других публичных персон, чьи имена на слуху. В 2017 году Марков стал руководителем телеканала ОНТ, где также запустил авторский проект «Марков. Ничего личного».

В июне 2024 года Марат Марков был назначен министром информации Беларуси.

Еще экс-глава МинЖКХ и гендиректор «Минстроя» назначен вице-премьером.

Напомним, белорусский президент проводит кадровый день 9 апреля с назначением двух министров и вице-премьера, а также управленцев в местные органы власти.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше