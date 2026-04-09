В Челябинске запустили тест платных парковок: платить пока не нужно

С начала апреля в Челябинске в тестовом режиме заработали 71 зона платной парковки на 1 527 машино-мест. В основном они расположены в перегруженных автомобилями районах: около железнодорожного вокзала и в центре города. Плата за стоянку будет взиматься с 8:00 до 20:00.
Зоны условно разделили на четыре группы, и тарифы зависят от расположения парковки и уровня загруженности: первые 15 минут почти везде бесплатны, а дальше стоимость часа может составлять 50, 90 или 165 рублей. Для парковок у социальных объектов первые 60 минут остаются бесплатными, а далее действует минимальный тариф — 50 рублей.
Право на бесплатную стоянку сохраняют инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи, а также автомобили оперативных служб — полиции, пожарной охраны, скорой помощи и других.
Ознакомиться с зонированием парковок можно через приложение «Горпарковки».Как рассказывал вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев на аппаратном совещании 6 апреля, его уже скачали почти 3 тысячи человек. 42 человека уже положили деньги на баланс, некоторые пытались оплатить парковку. Хотя пока что это делать не обязательно. Парковки пока тестируются, чтобы все жители успели приспособиться.
Тестовый режим платных парковок продлится до 1 июня, когда их планируют перевести в рабочий режим. Штрафов за неоплату в этот период начисляться не будет.