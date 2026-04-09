Симптомом каких заболеваний может быть болтливость?

Говорит без умолку, перескакивает с темы на тему и не замечает вашего недоумения? Это может быть не просто болтливость. Как рассказала порталу «Доктор Питер» врач-психотерапевт Юлия Ковальчук, за такой речевой активностью нередко скрывается логорея — тревожный симптом сбоя в работе мозга.
Как понять, что это не просто многословие, а расстройство?
Логорея имеет конкретные клинические проявления. Есть повод насторожиться, если у знакомого или близкого вы замечаете следующие признаки:
- сверхбыстрый темп — речь напоминает спущенный с горы лавину, слова наскакивают друг на друга;
- потеря логики — фразы не связаны между собой, говорящий скачет с пятого на десятое без видимых переходов;
- пустота содержания — при обилии слов смысл ускользает, речь полна повторов, обрывков фраз или даже придуманных слов;
- отсутствие критики — человек не замечает своей бессвязности и не пытается исправиться, даже видя недоумение собеседника;
- яркая эмоциональная окраска — избыточная жестикуляция, мимика и громкость, которые резко контрастируют с бессодержательностью.
Такое состояние всегда указывает на то, что в системе «мозг — речь» произошел сбой.
Какие неврологические болезни провоцируют неконтролируемый словесный поток?
Одна из частых причин — акустико-гностическая афазия. При этой патологии мозг утрачивает способность распознавать смысл слов, причем как чужих, так и собственных. Слуховой аппарат в порядке, но зона, отвечающая за анализ речи (обычно височные доли), повреждена, например из-за инсульта. В результате человек продуцирует грамматически верные, интонированные фразы, которые абсолютно бессмысленны. Это классический вариант органической логореи.
У детей аналогичный механизм работает при сенсорной алалии — врожденной проблеме обработки речевой информации. Ребенок может быть очень «говорливым», но его высказывания — это хаотичный набор слогов, звуков и обрывков слов. Он словно эхо повторяет услышанное, но не способен вести осмысленный диалог.
Какие психиатрические диагнозы скрываются за назойливой болтливостью?
Логорея нередко сопровождает расстройства, при которых страдают мышление и саморегуляция. Вот основные состояния, которые должен исключить психиатр:
- Шизофрения. В острой фазе возникает так называемая шизофазия — монолог, лишенный логических связей, с неологизмами и бредовыми конструкциями, который легко перетекает в полноценную логорею.
- Биполярное аффективное расстройство. В маниакальной фазе мышление настолько ускоряется, что речь буквально «захлебывается» мыслями. Человек говорит громко, сбивчиво, темы меняются каждые несколько секунд. Это один из ключевых диагностических признаков мании.
- Старческая деменция. На ранних этапах пожилые люди часто пытаются скрыть провалы в памяти и бедность словаря за счет избыточной, но пустой речи — с повторами, штампами и быстрой потерей нити разговора.
- Лобный синдром. Поражение лобных долей мозга ведет к расторможенности поведения, в том числе речевого. Человек не может замолчать, повторяет чужие фразы, использует шаблоны, при этом полностью отсутствует контроль за содержанием.
Есть ли безобидные причины логореи?
Существуют временные и обратимые варианты, например после длительной вынужденной изоляции, когда при первом же контакте возникает взволнованный сбивчивый речевой поток, или при остром алкогольном или наркотическом опьянении, когда вещества растормаживают кору мозга и человек теряет логику и адекватность.
Однако если неконтролируемая говорливость сохраняется неделями и месяцами, не зависит от приема веществ и не проходит после отдыха, это прямой повод для визита к неврологу. В таком случае могут потребоваться МРТ, ЭЭГ и консультации психиатра или психотерапевта.