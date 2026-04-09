«Прекрасная акустика»: хранители кирхи в Озёрске ищут музыкантов, которые помогут превратить памятник в концертную площадку

Первая церковь в Даркемене (современном Озёрске) появилась в 1615 году. Храм разобрали в 1752 году из-за ветхости, а спустя два года на этом месте возвели новый. В 1836 году и его снесли. Ещё одна кирха, из красного кирпича, была освящена 9 сентября 1842 года. Война не нанесла зданию большого ущерба. В дальнейшем его использовали как мастерские сельскохозяйственного техникума, позже оно оказалось заброшено и было обнесено забором. В 1994 году отсутствие ухода привело к обрушению крыши. Весной 2021 года стартовали противоаварийные и консервационные работы, завершённые в марте 2022.