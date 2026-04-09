«Прекрасная акустика»: хранители кирхи в Озёрске ищут музыкантов, которые помогут превратить памятник в концертную площадку

Из старинной кирхи в Озёрске хотят сделать концертную площадку. Сейчас хранители вовсю ищут музыкантов, которые заинтересованы в сотрудничестве. О планах «Клопс» рассказал активист Андрей Елизаров.
Бывшей кирхой Даркемена владеет Черняховская епархия РПЦ. В начале прошлой осени памятник передали в пользование группе энтузиастов из общественно-культурного центра «Крупорушка». Волонтёры занимаются развитием двух площадок: кирхи и самого ОКЦ, расположенного в особняке Ульриха Вихарда на Черняховского, 10.
"По состоянию на апрель 2026 года продолжаем силами активистов развивать проект, — рассказал Елизаров и добавил, что зимой работать было непросто: много сил и ресурсов уходило на то, чтобы просто отапливать помещения.
Тем не менее, несмотря на суровую погоду, культурная жизнь в «Крупорушке» не остановилась: там проходили тематические встречи и ярмарки местных ремесленников. Состоялся даже выездной пленэр с участием калининградских фотографов и художников. Его итогом станет выставка, которая откроется в Озёрске 18 апреля.
Отдельным событием стала премьера клипа калининградской исполнительницы BRIONIA с любительским хором. «Прекрасная акустика и визуальная составляющая часть подтвердили правильность нашей цели — проводить регулярно живые концерты в озëрской кирхе для местных жителей и гостей города», — отметил Андрей Елизаров.
Активисты подчёркивают: у проекта уже есть организационный опыт и предварительные договорённости с музыкантами. Однако «Крупорушка» продолжает искать исполнителей, которые станут частью летней программы в озёрской кирхе. Артистов, готовых принять участие, просят связаться с ОКЦ в соцсетях.
Ближайшее выступление состоится уже в эту субботу — правда, не в кирхе, а в особняке Вихарда. 11 апреля в 17:00 там начнётся первый весенний концерт с участием группы «Апрель» из Гусева. Вход свободный.
Запланированы и другие мероприятия: в воскресенье, 12 апреля, в ОКЦ состоится турнир по нардам, а 25-го — выезд Озёрского велотурклуба в Славский район.
Первая церковь в Даркемене (современном Озёрске) появилась в 1615 году. Храм разобрали в 1752 году из-за ветхости, а спустя два года на этом месте возвели новый. В 1836 году и его снесли. Ещё одна кирха, из красного кирпича, была освящена 9 сентября 1842 года. Война не нанесла зданию большого ущерба. В дальнейшем его использовали как мастерские сельскохозяйственного техникума, позже оно оказалось заброшено и было обнесено забором. В 1994 году отсутствие ухода привело к обрушению крыши. Весной 2021 года стартовали противоаварийные и консервационные работы, завершённые в марте 2022.
