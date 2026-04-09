Из Перми откроют прямые рейсы в Батуми летом 2026 года

Жители Перми смогут напрямую летать в Батуми — авиакомпания Red Wings запускает регулярные рейсы на грузинский курорт. Полетная программа будет действовать в летний сезон — с июня по октябрь 2026 года. Об этом пишет «Business Class».
Первый вылет запланирован на 9 июня. Самолеты будут отправляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Время в пути составит примерно четыре часа.
Это направление станет новым для Перми: ранее добраться до Батуми можно было только с пересадками. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено еще в 2019 году и возобновилось лишь в мае 2023 года. Однако из Перми такие рейсы до сих пор не выполнялись.