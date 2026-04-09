Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек

«На наших бескрайних территориях, с нашей многосложной историей быть сильным намного выгоднее, чем слабым. Так легче справляться с жизненными вызовами. Занятия физкультурой позволяют общаться с людьми. Мы имеем возможность поговорить с гражданами, получить от них предложения в новую Народную программу партии. Сегодня здесь, перед большой аудиторией, стоят 14 человек, из которых 10 — заслуженные мастера спорта. Каждый, кто пришёл на встречу с ними, имеет возможность быть сопричастным. Надеюсь, многие ребята сделают свой выбор в пользу спорта», — сказал он. В Нижегородской области с начала нового сезона в рамках марафона состоялось более 20 спортивных мероприятий. 51 событие запланировано на ближайшую неделю. В их числе массовые зарядки, открытые тренировки, спортивные мастер-классы и семейные активности для разных возрастных групп.