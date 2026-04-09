Энергетики готовятся к сильному ветру в Нижегородской области

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды в Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду 9 апреля. Энергетики находятся в режиме повышенной готовности, чтобы помочь нижегородцам при возможных перебоях с электричеством.

К оперативному реагированию готовы 646 специалистов и 326 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социальные учреждения, в том числе больницы — для них могут задействовать резервные источники энергии.

Нижегородцев просят не подходить к оборванным проводам, так как это может быть опасно. Об обрывах можно сообщить энергетикам или в МЧС. О проблемах с электричеством можно заявить на горячую линию «Нижновэнерго» — 8−800−220−0−220.

