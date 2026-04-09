Прокуратура добилась модернизации отделения больницы в Красноярском крае

В Бородино Красноярского края по требованию прокуратуры модернизируют хирургическое отделение больницы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокурорская проверка в Бородинской городской больнице выявила серьёзные проблемы в оснащении хирургического отделения. Медики годами работали на устаревшем оборудовании, пациенты ждали операций дольше положенного срока, а качество помощи оставалось под вопросом.
В операционных использовался светильник, установленный ещё в 2004 году — он едва давал нужный уровень освещения. Один из аппаратов был не приспособлен для сложных полостных операций. Из трёх стерилизаторов функционировал только один. Не хватало и наркозно-дыхательных аппаратов с вентиляцией и испарителями — многое пришло в негодность.
Прокурор подал иск с требованием привести отделение в соответствие со стандартами. Суд полностью удовлетворил требования. Больница уже закупает новое оборудование — теперь врачи смогут работать увереннее, а жители Бородино получать своевременную помощь.
Ранее мы сообщали, что в Эвенкии прокуратура через суд лишила мандата депутата-прогульщика.