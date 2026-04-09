Красноярская «Бирюса» стала пятикратным призером Женской хоккейной лиги

Красноярская «Бирюса» в пятый раз в своей истории стала бронзовым призером Женской хоккейной лиги. Об этом рассказали в пресс-службе женской команды по хоккею с шайбой. 8 апреля во втором матче серии за бронзу на льду «Платинум Арены Красноярск» спортсменки обыграли «Динамо-Неву» из Санкт-Петербурга со счётом 2:1.
Два гола забила форвард «Бирюсы» Вероника Барцайкина, на 2-й и 26-й минутах. У соперников заброшенной шайбой на 15-й минуте отметилась Валерия Иванова. В первой игре серии наши хоккеистки одержали победу с тем же счетом — 2:1.
Если учитывать все чемпионаты России по хоккею среди женских команд, то это уже 14-й раз, когда красноярская команда выиграла бронзу.
— Игра тяжелейшая была. Такая она, в принципе и должна была быть, потому что «Динамо-Неве» некуда было отступать. Нам оставалось сделать шажок. Такая тяжёлая ситуация была. Быстрый гол забили, правда, потом ненужную шайбу пропустили. В конце тяжело, конечно было. Выстояли, ловили шайбу на себя. Отдельно выделю нашего вратаря, Дарью Гредзен, — рассказал главный тренер «Бирюсы» Александр Ведерников.