«Росатом» провел испытания плазменного ракетного двигателя

В 2023 году ученые «Росатома» изготовили ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 кВт. Следующим этапом стало изготовление лабораторного образца, пригодного к полетам, его наземные испытания. В «Росатоме» отмечали, что работы по этому проекту идут успешно.