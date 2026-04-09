«Росатом» провел испытания плазменного ракетного двигателя

Лихачев: «Росатом» провел испытания плазменного ракетного двигателя.

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Росатом» провел испытания плазменного ракетного двигателя для космоса и получил уникальные результаты, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса», — сказал Лихачев журналистам в рамках Российского космического форума в Национальном центре «Россия».

В 2023 году ученые «Росатома» изготовили ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 кВт. Следующим этапом стало изготовление лабораторного образца, пригодного к полетам, его наземные испытания. В «Росатоме» отмечали, что работы по этому проекту идут успешно.

Ранее сообщалось, что создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить России достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.

РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.

Биография Алексея Лихачева
Нынешний глава госкорпорации «Росатом» начал с должности рядового инженера и проделал внушительный карьерный путь. В этом материале собрали главное из биографии Алексея Лихачева: его семья, детство, личная жизнь.
Читать дальше