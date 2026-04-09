В Самаре за сутки отремонтировали ямы на восьми улицах

В Самаре дорожники провели аварийный ремонт на восьми улицах города в среду, 8 апреля. Об этом сообщила администрация Самары.
«Сотрудники службы устранили ямы на участках дорог по улицам Минской, Ташкентской, Мичурина, Красноармейской, Садовой, Ленинской, Буянова и Урицкого», — говорится в сообщении.
На объектах трудились две ремонтные бригады, которые привели в порядок 76 квадратных метров полотна. Работа ведется во всех районах города для комфорта и безопасности жителей. Всего с начала сезона в Самаре аварийный ремонт охватил уже почти шесть тысяч квадратных метров дорог.
Власти города продолжают следить за состоянием проезжих частей. Водителей призывают быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения.