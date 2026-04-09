Ребенка ростовчанки, умершей при родах, удалось спасти. Об этом 9 апреля сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Ребёнок помещён под наблюдение врачей в Перинатальном центре Ростова‑на‑Дону.
В связи со смертью пациентки после родов в родильном доме Новочеркасска возбуждено уголовное дело. По данному факту проводится ведомственная проверка, а следственным органам оказывается необходимое содействие.
Министерство подчёркивает, что медицинские работники предприняли все необходимые меры для спасения жизни роженицы. Для консультаций были привлечены специалисты Минздрава и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.
Ход и результаты следствия находятся на контроле прокуратуры. Родным и близким умершей женщины выражены официальные соболезнования.