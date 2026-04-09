Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенка ростовчанки, умершей при родах, удалось спасти

Ребенка ростовчанки, умершей при родах, удалось спасти. Об этом 9 апреля сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Ребёнок помещён под наблюдение врачей в Перинатальном центре Ростова‑на‑Дону.

В связи со смертью пациентки после родов в родильном доме Новочеркасска возбуждено уголовное дело. По данному факту проводится ведомственная проверка, а следственным органам оказывается необходимое содействие.

Министерство подчёркивает, что медицинские работники предприняли все необходимые меры для спасения жизни роженицы. Для консультаций были привлечены специалисты Минздрава и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

Ход и результаты следствия находятся на контроле прокуратуры. Родным и близким умершей женщины выражены официальные соболезнования.