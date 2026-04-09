«Аэрофлот» запустил программу прямых перелетов из Перми в Анталью

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящим летом Турция станет еще более доступна жителям Прикамья. Авиакомпания «Аэрофлот» запустила программу прямых перелетов из Перми в Анталью. Стартовала продажа билетов на сайте перевозчика.

Собственные регулярные авиарейсы «Аэрофлот» будет выполнять с 1 июня по 1 октября два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. На воздушной линии авиакомпания задействует самолеты Airbus A320 в компоновке «Эконом» и «Бизнес». Стоимость билет в одну сторону начинается от 22 тыс. руб.

Из Международного аэропорта «Пермь» вылеты запланированы на 19:05, прилет в терминал «Анталья-2» — 22:25, время в пути — 5 часов 20 минут. В обратном направлении: вылет — 10:30, прилет в терминал «Большое Савино» — 17:15, время в пути — 4 часа 45 минут.

«КП-Пермь» в пресс-службе «Аэрофлота» дополнили, Пермь стала 12 городом в программе полетов Группы «Аэрофлот» из России в Анталью. В летнее расписание также вошли: Москва, Санкт-Петербург, Владикавказ, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Уфа и Краснодар.

Из Перми также откроют прямые рейсы в Батуми летом 2026 года. Первый вылет запланирован на 9 июня.