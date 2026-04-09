Новая водооткачивающая техника поступила в Нижний Новгород

Шесть новых водооткачивающих машин, которые закупили специально к паводку, поступили в Нижний Новгород. Технику 9 апреля осмотрел глава города Юрий Шалабаев.
«Паводковая ситуация сложная. Мы понимали, что воды будет много, когда били все рекорды по снегу этой зимой. Поэтому и было принято решение закупить дополнительную водооткачивающую технику», — рассказал мэр.
Новые машины мощнее, чем прежние. Сегодня их уже отправят в районы и локации, где каждый год происходят подтопления. Например, такая проблема отмечается в Новинском сельсовете, а также в Кстовском районе, в частном секторе в Автозаводском, Канавинском и Московском районах.
«В каждом районе сформированы противопаводковые команды, специалисты в которых знают проблемные участки, а также отрабатывают обращения жителей. Все девять отрядов обеспечены необходимым количеством техники, оборудованием и инструментами. Всего около 200 единиц техники задействовано в откачке и уборке территории после. Только водооткачивающей техники около 60 единиц, плюс новые шесть машин поступят», — поделился Юрий Шалабаев.
Ситуация в городе, по словам мэра, находится под контролем. Несмотря на то, что каждый день поступает информация о новых подтопленных участках. Работа по закупке техники будет продолжена.
«На этот год планируется закупить по лизингу более 100 единиц коммунальной техники для содержания улично-дорожной сети. Опыт последних лет показывает, что это необходимо делать. Новые машины в два или три раза мощнее», — заявил глава Нижнего Новгорода.
Заместитель главы администрации города Антон Максимов рассказал, что с начала паводка откачка воды происходит в круглосуточном режиме. Еще в конце февраля — в марте были проведены работы по очистке дождевых колодцев от снега и льда.
«Водителей достаточно. Мы в ежедневном режиме проводим мониторинг всех перепускных труб через дороги, обследуем и очищаем водоотводные каналы», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды.