Беспрозванных встретился с главврачами Калининградской области

Главная цель — получить из первых уст информацию для выверенных решений. В этом году на здравоохранение выделено 42 млрд рублей — рост почти на 29% за два года. Охват диспансеризацией за несколько лет вырос вдвое. Снизилась одногодичная летальность при онкологии: с 18,4% до 16,2%. Об этом Беспрозванных докладывал президенту.
По поручению главы государства выделили средства на 12 машин скорой, 10 уже в строю, скоро прибудут ещё два реанимобиля. Губернатор поднял зарплату водителям скорых на 15 тысяч рублей — это помогло сохранить штат и сформировать резерв.
В прошлом году в регион привлекли более 200 специалистов (из Сибири и ЦФО) за счёт подъёмных, жилищных сертификатов и целевого обучения. До 2031 года планируют привлечь ещё 1,3 тысячи молодых врачей по целевому набору.
В Советске прорабатывается строительство медицинского центра для жителей четырёх округов. На строительство районной больницы в Багратионовске (2027−2029 годы) выделено 4,7 млрд рублей. Также в работе — строительство двух поликлиник в Калининграде (на улице Олега Кошевого и бульваре Снегова).
Доля успешной записи через контакт-центр «122» выросла с 23% до 68%, регион поднялся в рейтинге с 68-го на 22-е место. Беспрозванных поручил главврачам продолжить работу в этом направлении.
По итогам встречи запланирована стратегическая сессия и рабочие визиты губернатора в медучреждения. Аналогичный круглый стол пройдёт с главврачами из муниципалитетов.