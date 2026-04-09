Аллергикам могут ввести удаленку на работе и учебе

Волгоградцам, которые страдают от аллергии, может стать проще переживать период обострений. Депутаты Госдумы одной из фракций во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить аллергикам переходить на удаленный формат работы и учебы. Соответствующий запрос уже направлен в Минтруд, — об этом пишет «РГ».
Суть предложения — создать на федеральном уровне единый механизм временного перевода на дистанционку для работников и студентов с аллергией. Основанием станет медицинское заключение, подтверждающее необходимость ограничить очное присутствие в период обострения заболевания.
Если идея получит поддержку, работодатели будут обязаны удовлетворять такие заявления сотрудников — при условии, что трудовые обязанности можно выполнять удаленно. Для школ, колледжей и вузов планируют утвердить минимальные сроки перехода на онлайн-обучение без перевода студента или школьника на заочную форму.
Авторы инициативы отмечают два главных плюса. Во-первых, снизится число вынужденных пропусков работы и учебы, сохранится непрерывность процессов и уменьшится риск обострений у аллергиков. Во-вторых, появится понятный порядок действий для работодателей и образовательных организаций — с использованием уже существующих цифровых инструментов для обучения на дому или временного освобождения от работы.
Сейчас депутаты предлагают Минтруду и другим профильным ведомствам провести межведомственную проработку вопроса. Если предложение одобрят, волгоградцы с аллергией смогут легально и без конфликтов с руководством переходить на удаленку в опасные для здоровья периоды.
