Аллергикам могут ввести удаленку на работе и учебе

Волгоградцам, которые страдают от аллергии, может стать проще переживать период обострений. Депутаты Госдумы одной из фракций во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили разрешить аллергикам переходить на удаленный формат работы и учебы. Соответствующий запрос уже направлен в Минтруд, — об этом пишет «РГ».