Свыше одной тонны монет вернули в оборот нижегородцы в 2025 году

Жители Нижегородской области за 2025 год сдали в банк около 1,1 тонны монет, что сопоставимо с массой классических моделей автомобиля «Нива». Об этом сайту pravda-nn.ru рассказали в Россельхозбанке.
Нижегородская область внесла наибольший вклад в «монетный вес» Приволжского федерального округа, жители которого в общей сложности сдали в банк около 5 тонн монет.
По сумме сданной мелочи Нижегородская область также занимает первое место — более 1 млн рублей. Общая сумма возвращенной в оборот наличности в округе в 2025 году превысила 4,6 млн рублей.
Лидирует наш регион и по количеству монет — свыше 258 тысяч штук. Всего жители ПФО сдали более 1,13 млн монет. Если выложить их в ряд, идти от первой до последней пришлось бы около 5 часов — 24 км. Чаще всего в банк возвращали 10-рублевые монеты.