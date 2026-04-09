Жители села в Добрянском округе пожаловались на отсутствие ремонта в ФАПе

По данным из социальных сетей, жители села Голубята Добрянского городского округа неоднократно направляли жалобы в местную администрацию из-за отсутствия ремонта в фельдшерско-акушерском пункте. ФАП, возведенный в 2023 году, пострадал от внутреннего возгорания, однако его до сих пор не отремонтировали. Сейчас медпомощь сельчанам оказывают в ветхом здании 1990 года постройки без отопления, с трещинами на стенах и протекающей крышей.