Жители села в Добрянском округе пожаловались на отсутствие ремонта в ФАПе

Следственное управление СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело о халатности при ремонте фельдшерско-акушерского пункта в Добрянском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным из социальных сетей, жители села Голубята Добрянского городского округа неоднократно направляли жалобы в местную администрацию из-за отсутствия ремонта в фельдшерско-акушерском пункте. ФАП, возведенный в 2023 году, пострадал от внутреннего возгорания, однако его до сих пор не отремонтировали. Сейчас медпомощь сельчанам оказывают в ветхом здании 1990 года постройки без отопления, с трещинами на стенах и протекающей крышей.
СУ СК России по Пермскому краю принимает меры для защиты прав граждан. Действия или бездействие должностных лиц будут проверены и получат правовую оценку. Кроме того, прокуратура города Добрянки проведет проверку по факту нарушения прав жителей села Голубята на охрану здоровья, а также оценит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в надзорном органе.