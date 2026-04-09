Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко высказался об удалении YouTube каналов белорусских СМИ

Лукашенко назвал недобросовестным удалении YouTube каналов белорусских СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об удалении YouTube каналов белорусских СМИ, пишет БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала, что в начале апреля YouTube-каналы БЕЛТА, ОНТ, СТВ были удалены администрацией платформы. А затем YouTube удалил и новый канал белорусской телекомпании СТВ из-за санкций.

И 9 апреля белорусский лидер, принимая кадровые решения, напомнил, что на идеологическом фронте идет война.

— Пока на идеологическом фронте. Может быть, и слава богу. Будем пока воевать, — заметил он.

При этом Лукашенко назвал недобросовестным удаление каналов белорусских медиа с YouTube.

— Вы видите, что иногда недобросовестно с нами поступают, как YouTube там каналы (удалил. — Ред), — подчеркнул он.

Далее белорусский лидер заметил, что руководители белорусских СМИ сами часто говорят об идеологической составляющей, в том числе в телепрограмме «Клуб редакторов», которую ведет глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

— Вы это прекрасно знаете — идет война. И должен сказать, это тема Администрации Президента, у нас не все хорошо здесь, — заявил глава государства.

А резюмируя, Лукашенко напомнил известную фразу о том, что важнейшим из искусств является кино. Он подчеркнул, что поддерживает такое мнение, обратив внимание, что в Беларуси «забросили кино и это никуда не годно».

Ранее мы писали, что МИД России назвал подлой диверсией блокировку каналов белорусских медиа БелТА, ОНТ и СТВ на YouTube.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра информации Маркова министром культуры. А министром информации — главреда «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше