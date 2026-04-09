Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об удалении YouTube каналов белорусских СМИ, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала, что в начале апреля YouTube-каналы БЕЛТА, ОНТ, СТВ были удалены администрацией платформы. А затем YouTube удалил и новый канал белорусской телекомпании СТВ из-за санкций.
И 9 апреля белорусский лидер, принимая кадровые решения, напомнил, что на идеологическом фронте идет война.
— Пока на идеологическом фронте. Может быть, и слава богу. Будем пока воевать, — заметил он.
При этом Лукашенко назвал недобросовестным удаление каналов белорусских медиа с YouTube.
— Вы видите, что иногда недобросовестно с нами поступают, как YouTube там каналы (удалил. — Ред), — подчеркнул он.
Далее белорусский лидер заметил, что руководители белорусских СМИ сами часто говорят об идеологической составляющей, в том числе в телепрограмме «Клуб редакторов», которую ведет глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
— Вы это прекрасно знаете — идет война. И должен сказать, это тема Администрации Президента, у нас не все хорошо здесь, — заявил глава государства.
А резюмируя, Лукашенко напомнил известную фразу о том, что важнейшим из искусств является кино. Он подчеркнул, что поддерживает такое мнение, обратив внимание, что в Беларуси «забросили кино и это никуда не годно».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра информации Маркова министром культуры. А министром информации — главреда «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука.