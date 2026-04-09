Школьники из Новосибирска стали призерами технологической олимпиады

Девять школьников, представляющих Новосибирскую область, вошли в число призеров Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект», которая проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети». Будущих инженеров наградили в Москве, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В этом сезоне профиль по ИИ объединил более 7 тысяч учеников 8−11-х классов из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. В очный финал прошли 111 человек из 31 региона. Примечательно, что 14 финалистов — это ученики 8−9-х классов, которые наравне со старшеклассниками решали сложнейшие инженерные задачи. Лидерами по числу финалистов стали Новосибирская область (22 человека), Москва (16) и Приморский край (11).
Финалисты трудились над задачей, разработанной Высшей школой экономики при экспертной поддержке AI-подразделений Сбера. Она строилась на основе данных популярного книжного сервиса LiveLib. Участники создавали алгоритм на базе искусственного интеллекта, способный восстанавливать утерянную информацию и сохранять персонализацию сервиса при частичной потере данных. Призерами олимпиады стали девять школьников из образовательных учреждений Новосибирска — учащиеся лицея № 22 «Надежда Сибири» и Специализированного учебно-научного центра при Новосибирском государственном университете.
Добавим, что в групповом зачете победили пять команд. Призы — денежные образовательные сертификаты от 250 тысяч до 650 тысяч рублей, а также приглашение на стажировку в Сбер и компании-партнеры. Еще победители получат возможность поступить в профильные вузы без вступительных экзаменов или 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету.
