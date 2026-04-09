В чеченском селе Правобережном открыли новый корпус школы № 1

Дополнительное здание позволило перейти на обучение в одну смену.

Дополнительный корпус школы № 1 ввели в эксплуатацию в селе Правобережном Грозненского района Чечни. Объект возвели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.

Современное здание оснащено всем необходимым для качественного образовательного процесса: просторные учебные кабинеты оборудованы современной техникой, обустроены актовый и спортивный залы, а также лаборатории для практических занятий. Особое внимание уделено созданию доступной среды для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, специалисты благоустроили прилегающую территорию: появились зоны отдыха, спортивные площадки и безопасные пешеходные дорожки. Открытие нового корпуса позволило значительно разгрузить основное здание школы, создать дополнительные места для учащихся и перейти на обучение в одну смену.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.