Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде построят новый автозавод

В Нижнем Новгороде на улице Новополевой к 2034 году планируют построить новый автомобильный завод. Двухэтажное здание площадью почти 11 тысяч квадратных метров разместят на участке в 8,98 гектара, сообщает «Pravda-nn.ru» со ссылкой на сайт городской мэрии.

Источник: "Российская газета"

Помимо самого завода, предусмотрено благоустройство прилегающей территории: ее озеленят, проложат новые автодороги, обустроят тротуары и парковки — отдельно для грузового и легкового транспорта.

Подрядчик обязан завершить все работы до конца 2033 года включительно. Общественные обсуждения проекта продлятся до 10 апреля.