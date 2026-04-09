Воронежскую телебашню раскрасят в «космические» цвета

В День космонавтики, 12 апреля, главная телебашня Воронежской области изменит свой облик. Филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку в честь 65-й годовщины первого полета человека в космос.
На световом панно можно будет увидеть портрет Юрия Гагарина в скафандре на фоне звездного неба. Вся башня окрасится в «космические» цвета — серебристые, лиловые, фиолетовые переливы с мерцанием.
Бегущая строка напомнит о том, что именно благодаря нашим соотечественникам 12 апреля 1961 года вошло в историю как день покорения космоса: «Королёв. Гагарин. Космос. Мы — первые!», «12 апреля — День космонавтики».
Праздничный сценарий подсветки будет работать с 20 до 22 часов. Воронеж присоединится к всероссийской акции — в эти же дни тематическую подсветку включат телебашни и мачты в Астрахани, Благовещенске, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Сочи, Уфе, Челябинске, Якутске и десятках других городов.