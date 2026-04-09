Депутаты Ростовской области обратятся к федеральным властям из-за животных в МКД

Вопросы, связанные с содержанием животных в многоквартирных домах, обсудили на заседании комитета Законодательного собрания Ростовской области. Об этом рассказал заместитель председателя донского парламента — председатель комитета по аграрной политике, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко.
— Некоторые жильцы превращают квартиры в приюты для десятков животных, что вызывает проблемы: запах, антисанитарию, насекомых и грызунов, конфликты с соседями, ухудшение здоровья детей. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» требует соблюдать санитарные нормы, но такие правила не разработаны. Кроме того, законодательство не устанавливает четких лимитов на количество животных, — отметил Вячеслав Василенко.
По словам парламентария, попытки ввести нормы на уровне региона не увенчались успехом из-за противоречий с федеральным законодательством.
— Принято решение обратиться к правительству РФ с просьбой установить федеральные ветеринарные и санитарные правила содержания животных в многоквартирных домах, включая конкретные нормы по количеству питомцев в зависимости от площади жилья, — сообщил Вячеслав Василенко.
Обращение к федеральным властям рекомендовали рассмотреть на очередном заседании депутатов Законодательного собрания Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.