Незнакомка в военной экипировке: Родителям Анны Цомартовой прислали загадочную страницу девушки, которая похожа на их дочь

Жизнь ростовчан Дианы и Николая Цомартовых превратилась в бесконечное ожидание 10 февраля 2024 года. В тот день их старшая дочь Анна, студентка юридического института МВД и перспективная спортсменка, бесследно исчезла в Каспийске при загадочных обстоятельствах.
Анна приехала в Дагестан в составе сборной на турнир по тайскому боксу. После боя девушка отправилась на прогулку к морю. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она шла вдоль берега, а затем около часа находилась на пирсе ведомственного санатория. С наступлением сумерек запись стала неразборчивой.
Масштабные поиски с привлечением водолазов, авиации и сотен добровольцев не дали результатов ни на суше, ни в воде. Дело приобрело такой резонанс, что к расследованию подключился Интерпол, Анну объявили в международный розыск.
Анна пропала в феврале 2024 года из архива героя публикации.
Снимок был сделан летом 2024 года в дубайском метро. Пассажирка на фото стоит вполоборота, что мешает стопроцентному опознанию, однако сходство поразительное: осанка, фигура, цвет волос, форма ушных раковин и даже родинка — все как у Ани. В ОАЭ были направлены официальные запросы с просьбой предоставить записи с камер наблюдения.
Недавно семья получила еще одну зацепку. Родителям прислали ссылку на страницу девушки, на которой их сразу привлекло одно видео. На кадрах — незнакомка в военной экипировке и в маске, которая закрывает часть лица. Но мать Анны зацепил ее взгляд — форма и цвет глаз были как у ее пропавшей дочери.
К сожалению, и эта надежда не оправдалась. Девушка, заметив обсуждение в сети, сама вышла на связь с Цомартовыми и объяснила, что не имеет к их дочери никакого отношения.
Несмотря на очередное разочарование, семья не опускает руки. Диана и Николай намерены продолжать поиски до тех пор, пока не узнают правду об исчезновении дочери.
