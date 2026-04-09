Волго-Вятский банк Сбербанка профинансировал молочную отрасль на 9 млрд рублей

Об этом сообщил Сергей Алимов в рамках «Молочного форума Волго-Вятского региона».

Источник: Нижегородская правда

В прошлом году Сбер направил на поддержку производства продукции молочного животноводства в девяти регионах порядка 9 млрд рублей, оказав поддержку 146 предприятиям агропромышленного комплекса в рамках льготной программы МСХ.

По итогам первого квартала 2026 года объем финансирования молочной отрасли превысил 4,4 млрд рублей, что уже составляет половину объёма кредитования, выделенного за весь прошлый год. С начала этого года Волго-Вятский банк Сбербанка оказал поддержку более 50 предприятиям агропромышленного комплекса, способствуя устойчивому развитию молочной индустрии девяти регионов.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Молочная отрасль — одна из ключевых составляющих агропромышленного комплекса. Она не только позволяет обеспечивать население качественными продуктами, но и поддерживает развитие сельских территорий и способствует укреплению продовольственной безопасности регионов. Поэтому для Сбера отрасль является одной из приоритетных, где мы выступаем источником финансирования, помогая бизнесу находить точки роста и выстраивать долгосрочные планы развития».