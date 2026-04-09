Общественный транспорт изменил маршрут из-за перекрытых улиц в Феодосии

Проезд по улице Федько, Геологической и Керченскому шоссе остается закрытым.

Источник: Комсомольская правда

В Феодосии по-прежнему закрыты для движения участки улиц Федько, Геологической и Керченского шоссе, сообщил глава городской администрации Владимир Ким.

Для объезда можно использовать кольцо на Владиславовку и трассу «Таврида». Общественный транспорт тоже следует в обход перекрытых участков.

По трассе «Таврида» курсируют следующие маршруты: 2К, соединяющий «Центр» и улицу Дружбы, и № 4, следующий из Феодосии в Приморский. Кроме того, действует маршрут № 2, связывающий улицу Тимирязева с автовокзалом. До района Ближние Камыши также можно добраться, воспользовавшись железнодорожным транспортом.