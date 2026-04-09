Конституционный суд обязал платить компенсацию за изъятие земли

Конституционный суд (КС) России постановил, что собственникам земли, изымаемой для государственных или муниципальных нужд, должна быть обеспечена предварительная компенсация на основании имеющейся оценки, допустив определение окончательной суммы уже после передачи участка. Постановление опубликовано на сайте суда.
Выплату компенсации собственникам при изъятии земли нужно проводить до передачи недвижимости государству. Сдвиг сроков выплаты допускается, согласно постановлению суда, когда обоснованность решения не вызывает сомнений и промедление с изъятием влечет риски для здоровья, прав и законных интересов других лиц либо для обеспечения обороны и безопасности государства.
Процедура может быть также выполнена, если на участке нет другой законно возведенной недвижимости собственника. Дополнительным фактором в пользу изъятия до выплаты может стать факт, что территория уже фактически используется для целей, для которых это требуется.
Поводом для рассмотрения дела стала жалоба предпринимателя из Тверской области Александра Краснощекова. Ему принадлежал земельный участок площадью 4,3 га сельскохозяйственного назначения в селе Каблуковское. В апреле 2024 года Росавтодор обратился в суд с иском об изъятии этой земли для строительства скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург (М-11), предложив возмещение в размере 899 тыс. руб.
Компенсацию Краснощеков получил в марте 2025 года, после того как суд определил ее размер в 1,92 млн руб., что более чем вдвое превысило первоначально предложенную сумму.
