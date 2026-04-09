Народные приметы на 10 апреля в Страстную пятницу 2026

Страстная пятница 2026 выпадает на 10 апреля. В этот день перед Пасхой существует много церковных запретов. Но есть и народные приметы. Они основаны на многолетних наблюдениях. Считается, что их лучше соблюдать в этот самый скорбный день в году, чтобы себе и близким не навредить.
Народные приметы на Страстную пятницу 2026, связанные с хозяйством.
«Что посеешь в Страстную пятницу — то черви съедят». Это одна из самых известных примет. Считается, что любые сельскохозяйственные работы, особенно связанные с посадкой, в этот день бесполезны и не принесут урожая.
«Кто в Страстную пятницу сядет за стол до выноса Плащаницы, тот будет голодать весь год». Эта примета отражает строгость Великого поста в этот день.
«Если в Страстную пятницу съесть пирожок, то будут вши». Распространенное поверье, связывающее употребление любой выпечки или даже просто пищи до определенного времени с неприятностями.
«В Страстную пятницу, если посеешь огурцы огурцы — будут кривые»: Еще одна вариация на тему бесполезности земледельческих работ в этот день.
«Если в Страстную пятницу пронести через двор святую просфору, то скот будет здоров». Эта примета связана с использованием освященных в церкви предметов для защиты хозяйства.
«Кто в Страстную пятницу не работает, у того хорошо уродит рожь». Отказ от работы в этот день обещает благополучие в следующем сезоне.
Народные приметы на Страстную пятницу, связанные с погодой.
«Какова погода в Страстную пятницу, такова будет осень». Если день ясный и солнечный — осень будет теплой и сухой. Если дождливый — осень будет ненастной.
«Если в Страстную пятницу гром гремит, то пшеница будет урожайной, а осень — проливной». Сочетание грозы и осадков в этот день может предвещать как хороший урожай, так и последующие дожди.
«Если в Страстную пятницу небо чистое, а солнце светит ярко — лето будет жарким, а урожай — обильным». Ясная погода предвещает благоприятные условия для роста и развития растений.
Народные приметы в Страстную пятницу, связанные с личной жизнью и здоровьем.
«Кто в Страстную пятницу не ест, тому не будет болезни». Соблюдение строгого поста ассоциировалось с укреплением здоровья.
«Нельзя стричься, брить голову и стричь ногти в Страстную пятницу». Считалось, что это может «отрезать» часть удачи, здоровья или судьбы.
«Нельзя колоть дрова». Любая работа с острыми предметами (и нож, и топор) в этот день считалась нежелательной.
«Если в Страстную пятницу бросить в костер веточку вербы, то дом будет защищен от пожара». Освященные в предыдущую неделю вербные ветви имели особую силу.
«Кто в Страстную пятницу примет Искупительную Жертву (причастится), тот будет жив и здоров целый год». Эта примета подчеркивает духовное значение дня.
Важно помнить.
Многие из этих примет носят символический характер и отражают взгляды и верования наших предков. Для верующих людей главное в Страстную пятницу — это духовное сосредоточение, молитва, покаяние и участие в церковных богослужениях. Народные приметы, хоть и интересны с точки зрения истории культуры, не должны заслонять истинный смысл этого глубокого и скорбного дня.
