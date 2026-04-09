Движение по мосту через реку Сим на трассе М-5 в Челябинской области ограничат до осени

Водителям рекомендуют учитывать информацию при планировании маршрута и времени в пути.

Источник: РИА "Новости"

Движение по мосту через реку Сим на федеральной трассе М-5 в Челябинской области будет ограничено до осени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что это связано с «производством планово-предупредительных работ на искусственном сооружении», мосту через реку Сим. Она находится на 1591 километре дороги Москва — Челябинск, на территории Ашинского округе.

«Будет осуществляться временное ограничение движения в виде ограничения скорости и организации реверсивного движения с 11 апреля по 9 октября 2026 года», — говорится в оповещении.

Водителям рекомендуют учитывать информацию при планировании маршрута и времени в пути.