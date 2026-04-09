От проспекта Гагарина до орбиты Земли: какой вклад делает Нижегородская область в освоение космоса

Нижегородская область — не просто точка на карте России, а один из регионов, напрямую связанный с освоением космоса. От космонавтов и ученых до заводов и малых планет с местными именами — на нижегородской земле космос давно стал частью повседневной истории. О том, какой вклад делает регион в развитие космонавтики и какое место занимает на орбите Земли, рассказали на лекции в планетарии им. Г. М. Гречко в преддверии Дня космонавтики.
Космос с нижегородской пропиской.
Когда говорят о космосе, чаще вспоминают космодром Байконур или имена вроде Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. Но вклад Нижегородской области в эту историю не менее значимый, пусть и менее очевидный.
На нижегородской земле родились и жили космонавты, работают предприятия, создающие технологии для космической отрасли, а научные институты ведут исследования, которые помогают изучать Вселенную. И даже на карте Солнечной системы есть «нижегородские следы»: в честь земляков названы девять малых планет.
Среди них — астероиды, носящие имена города и выдающихся людей: Горький, Чкалов, Гайдар, а также планета, названная в честь астрофизика Самуила Каплана. Он родился в Смоленской области, получил образование в Ленинграде, а по приглашению директора НИРФИ Марии Греховой переехал в Горький.
НИРФИ уже тогда был ведущим научным учреждением в стране, где проводились фундаментальные и прикладные исследования по перспективным вопросам в области радиофизики, радиотехники и радиоастрономии. Там Каплан работал старшим научным сотрудником теоретического отдела Горьковского научно-исследовательского радиофизического института, был профессором кафедры прикладной математики факультета ВМК ННГУ.
Город, где улицы ведут к звездам.
В самом Нижнем Новгороде космос буквально «вписан» в городскую среду. Проспект Гагарина, улицы Терешковой, Космонавта Комарова, Звездинка — топонимика превращается в своеобразную карту космической памяти.
По этим же и другим улицам городам «разбросаны» памятники Юрия Гагарина, Владимира Комарова и Георгия Гречко. Один из таких — бюст Гагарина — находится во дворе школы № 66 имени Гагарина. В 1975 году школа отмечала 40-летний юбилей — тогда и появилась идея установить перед центральным входом памятник. Чтобы заработать на него денег, ученики собирали макулатуру и металлолом, а шефствовавший над школой авиастроительный завод помог соорудить и оформить постамент.
На базе школы также действует музей космонавтики. В нем хранятся космические экспонаты — летный костюм и шлем — подарок летно-испытательного комплекса завода «Сокол», одежда, которую космонавты надевают под скафандр, и космическая еда — подарок выпускника школы сотрудника Центра подготовки космонавтов Надира Жемалетдинова.
Там же есть капсула с землей и камень с космодрома Байконур — места старта космического корабля «Восток-1» — и капсула с землей с места гибели Юрия Гагарина, а также флаг, побывавший на МКС.
Космос по-нижегородски.
С нижегородской землей связаны и реальные космические миссии. Так, на Бору родился космонавт Вячеслав Зудов, который побывал в космосе в октябре 1976 года. Тогда экипаж не смог пристыковаться к станции, поэтому совершил единственную в истории отечественной космонавтики нештатную посадку на воду. За мужество и героизм в нестандартной ситуации Зудова наградили медалью Героя СССР и орденом Ленина.
Еще одно имя — бортинженер космического корабля «Союз-14», орбитальной станции «Салют-3» Юрий Артюхин, чье детство прошло в Нижегородской области. Как рассказали на лекции, он учился в школе в Вознесенском районе. В 1974 году он совершил полет на «Союзе-14» и станции «Салют-3» вместе с Павлом Поповичем. Их миссия длилась 15 дней и включала в том числе задачи разведывательного характера.
Заводы, которые «строят» космос.
В Нижегородской области также развивается промышленность, связанная с космической отраслью. Так, авиационный завод «Сокол» участвовал в создании элементов орбитального корабля «Буран», а также разрабатывал антенны для систем дальней космической связи.
Нижегородский машиностроительный завод занимался разработкой оборудования для космической радиолокации, а НПП «Салют» — системами связи и управления космическими аппаратами.
На предприятия «Микромонтаж» в Нижнем Новгороде разработали телевизионную систему, впервые передавшую изображение обратной стороны Луны. А «Конструкторское бюро “ИКАР” обеспечивало электроникой практически все ключевые космические программы — от первых спутников до орбитальной станции “Мир” и МКС.
Наука, которая смотрит в небо.
Исследования в области космонавтики проводятся на территории Нижегородской области до сих пор.
Институт прикладной физики РАН ведет исследования в области астрофизики, плазмы и радиоастрономии. Здесь же реализуются сотни проектов, связанных с космосом.
Активно работает в этом направлении и ННГУ имени Лобачевского, который сотрудничает с Роскосмосом и развивает образовательные программы в области космических технологий. Так, в прошлом году вуз запустил собственный спутник «Лобачевский» — для мониторинга лесов и сельскохозяйственных культур.
Память о тех, кто запускал ракеты.
Отдельная часть космической истории региона — ветераны космодромов. В Нижегородской области жили и живут специалисты, работавшие на Байконуре, а также на других стартовых площадках.
Именно благодаря их труду в космос отправлялись первые ракеты, спутники и корабли. Сегодня они остаются живыми свидетелями начала космической эры — и продолжают делиться своими воспоминаниями. Такие встречи ежегодно проводятся на базе Нижегородского планетария им. Гречко. Этот год — не стал исключением.