Спрос на туры в Японию резко вырос. В чем причина

Спрос на туры в Японию на сезон сакуры 2026 года увеличился в среднем на 25−30% по сравнению с прошлым годом, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР), обобщив данные компаний — участников объединения.
Причем, если в прошлом году решения о покупке тура принимали за 1−3 месяца, то сейчас бронирования на сезон сакуры начинаются за 4−6 месяцев. Изменилась и структура спроса: наиболее востребованы туры на 12−14 дней, в то время как годом ранее лидировали программы на 7−9 дней.
Про визу в Японию
В середине февраля в Москве и Санкт-Петербурге открылись визовые центры Японии. С одной стороны, их запуск упростил подачу документов для самостоятельных туристов, особенно из регионов, и сделал процедуру более структурированной. С другой стороны, появились новые нюансы. По информации нескольких компаний, пакет документов на японскую визу расширился — визовые центры теперь неофициально требуют дополнительные копии документов. В частности, это запросы данных по ИП и самозанятым, привели сведения в АТОР. На получение японской визы для организованных туристов уходит в среднем 6−9 рабочих дней. Также Консульство Японии начало выдавать мультивизы на три года, что позволяет не оформлять каждый раз новый въездной документ.
Про стоимость перелета
Стоимость перелета в Японию, как и спрос на туры, прибавилась. Авиабилеты в Японию подорожали на 15−30%. Причинами в АТОР называют влияние ближневосточного кризиса и увеличения топливных сборов. Дополнительным фактором повышения цен стало и охлаждение отношений между Китаем и Японией, что привело к сокращению количества рейсов китайских авиаперевозчиков примерно на 35%.
Перелеты в Японию через Китай по-прежнему остаются наиболее удобными с точки зрения логистики и цены, отмечают эксперты. В первую очередь, это транзит через Шанхай (China Eastern, China Southern) или через Пекин (Air China, Hainan Airlines). На данный момент средняя цена такого билета — от 90 тыс. руб. на человека с багажом. Есть более выгодные по цене варианты перелетов через ОАЭ и Катар, но с иными рисками. Билет на стыковочном рейсе через ОАЭ или Катар из Москвы в Японию будет стоить от 70 тыс. руб. в обе стороны. Через Стамбул с длинной стыковкой будет в два раза дороже: от 140 тыс. руб.
По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), в январе—феврале 2026 года российский турпоток в Японию вырос на 65,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые два месяца года Японию посетили 17,5 тыс. российских граждан. Только в феврале в стране побывало 7,7 тыс. россиян (+35,9% к февралю 2025 года).
Про сезон цветения сакуры
Сакура — это собирательное название нескольких видов и сортов растений, которые цветут разными оттенками — от белого до ярко-розового. Чаще всего под этим понятием подразумевают виды вишни. Самая популярная — мелкопильчатая — повсеместно встречается в Японии. Обычай и процесс любования цветением сакуры у японцев называются «ханами».
Цветение сакуры — магнит, который ежегодно притягивает тысячи туристов в Японию. Оно длится всего несколько дней, но мигрирует от теплых регионов к холодным, поэтому некоторые счастливчики могут застать цветение в течение нескольких недель, просто путешествуя по стране. Позже остальных просыпается сакура на Хоккайдо — в начале мая. Кратковременный период цветения японских деревьев вызывает большой ажиотаж. В Японии официальный сезон цветения сакуры фиксирует Национальное метеорологическое управление страны по «контрольному» дереву сакуры сорта сомэй-ёсино. Оно растет на территории синтоистского храма Ясукуни в Токио.
Кстати: в этом году парке «Аракураяма Сенген» возле горы Фудзи (Япония) отменили праздник цветения сакуры из-за неподобающего поведения туристов. Чужаки без разрешения открывали двери в частные дома, чтобы воспользоваться туалетом, незаконно пересекали границы чужой собственности, а порой испражнялись на территории частных дворов и устраивали скандалы, когда местные делали им замечание. Кроме того, родители переживали за безопасность детей: толпы туристов оттесняли их в сторону на школьных маршрутах из-за скопления людей на тротуарах.
Про цветение сакуры в России
Чтобы полюбоваться цветами сакуры, необязательно ехать в Японию. Традиционно в Москве и других городах есть локации, где можно полюбоваться розовыми лепестками и провести незабываемую фотосессию. Такие места известны в Москве, Сочи, Cанкт-Петербурге, Грозном, Крыму.