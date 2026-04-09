Спрос на туры в Японию резко вырос. В чем причина

Перелеты в Японию через Китай по-прежнему остаются наиболее удобными с точки зрения логистики и цены, отмечают эксперты. В первую очередь, это транзит через Шанхай (China Eastern, China Southern) или через Пекин (Air China, Hainan Airlines). На данный момент средняя цена такого билета — от 90 тыс. руб. на человека с багажом. Есть более выгодные по цене варианты перелетов через ОАЭ и Катар, но с иными рисками. Билет на стыковочном рейсе через ОАЭ или Катар из Москвы в Японию будет стоить от 70 тыс. руб. в обе стороны. Через Стамбул с длинной стыковкой будет в два раза дороже: от 140 тыс. руб.