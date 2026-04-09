Мосгорсуд постановил выплатить компенсацию поскользнувшейся в ТЦ женщине

Гражданская коллегия Московского городского суда удовлетворила апелляционную жалобу женщины, поскользнувшейся в торговом центре в городе Подольске, и постановила выплатить ей компенсацию в размере порядка 627 тыс. руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Суд первой инстанции не учел обстоятельства получения травмы истцом и причинно-следственную связь между действиями или бездействием ответчика и наступившим вредом», — говорится в сообщении.
Речь идет об апелляции на решение Пресненского районного суда Москвы, который отклонил доводы истицы, что она пострадала из-за ненадлежащего содержания помещения торгового центра в снегопад. Женщина заявила, что в день происшествия шел снег, уложенная в помещении плитка стала скользкой, но никаких предупреждающих знаков в помещении установлено не было. Суд первой инстанции счел наличие в торговом центре ворсовых ковров и решеток для сбора грязи достаточными мерами в непогоду.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда не согласилась с этим решением, поскольку факт травмы указывает на недостаточность мер безопасности в торговом центре.