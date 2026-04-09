Ремонт участка улицы Красный Путь в Омске завершат в этом году

Участок улицы Красный Путь в Омске отремонтируют ко Дню города и Омской области. Работы на объекте ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе губернатора региона Виталия Хоценко.
В порядок приведут проезжую часть. Деформированное асфальтобетонное покрытие переработают, а новое дорожное полотно уложат в два слоя. На участке от улицы Интернациональной до метромоста это будет сделано на всей протяженности дороги, на следующем отрезке — от метромоста до улицы 5-й Армии — обновят крайние полосы.
Специалисты также отремонтируют тротуар. На его месте появится новый пешеходный транзит, выложенный красивой гранитной плиткой. Смонтируют и новый бортовой камень. Бетонные бордюры заменят на долговечные гранитные.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.