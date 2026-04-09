В Свердловской области выберут участников бизнес-миссии в Туркменистан

Отбор экспортно ориентированных компаний для участия в деловой миссии в Туркменистан стартовал 1 апреля в Свердловской области. Проведение бизнес-миссии отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Для свердловских компаний осенью этого года в Ашхабаде запланированы встречи с представителями властей, потенциальными бизнес-партнерами и потребителями продукции и услуг. Помимо этого, планируется участие в международной конференции и выставке «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET), которая пройдет 3−5 ноября.
«Туркменистан входит в двадцатку основных контрагентов Свердловской области. У нас есть серьезные перспективы для расширения двустороннего сотрудничества, и мы готовы помочь предпринимателям установить контакты с ключевыми игроками на этом рынке», — сказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
К участию приглашаются предприятия Свердловской области, которые производят продукцию или оказывают услуги для следующих отраслей: строительство, промышленность, химическая отрасль, энергетика. Подать заявку на участие можно до 24 апреля 2026 года, заполнив онлайн-форму на сайте.
Отбор участников будет осуществляться специальной межведомственной комиссией.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.