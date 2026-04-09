Валентина Матвиенко прибыла в Калининград

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Калининград. В день 81-й годовщины штурма Кёнигсберга спикер СФ возложит цветы к памятнику 1200 гвардейцам — воинам 11-й гвардейской армии, павшим при взятии города в апреле 1945 года.
В программе — встреча с губернатором Алексеем Беспрозванных. Будут обсуждать социально-экономическое развитие региона и реализацию задач, определённых в постановлении Совета Федерации по итогам Дней Калининградской области в верхней палате парламента (март 2026 года).
Матвиенко также посетит инфраструктурные и историко-культурные объекты, обсудит модернизацию общественного транспорта и откроет новый пешеходный маршрут в историческом центре Калининграда. Завершится поездка торжественным мероприятием, посвящённым Дню героического штурма и взятия Кёнигсберга.
В поездке участвуют зампред Совета Федерации Николай Журавлёв, глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, сенаторы от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков и Александр Ярошук.