Валентина Матвиенко прибыла в Калининград

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Калининград. В день 81-й годовщины штурма Кёнигсберга спикер СФ возложит цветы к памятнику 1200 гвардейцам — воинам 11-й гвардейской армии, павшим при взятии города в апреле 1945 года. В программе — встреча с губернатором Алексеем Беспрозванных. Будут обсуждать…

Источник: Янтарный край

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Калининград. В день 81-й годовщины штурма Кёнигсберга спикер СФ возложит цветы к памятнику 1200 гвардейцам — воинам 11-й гвардейской армии, павшим при взятии города в апреле 1945 года.

В программе — встреча с губернатором Алексеем Беспрозванных. Будут обсуждать социально-экономическое развитие региона и реализацию задач, определённых в постановлении Совета Федерации по итогам Дней Калининградской области в верхней палате парламента (март 2026 года).

Матвиенко также посетит инфраструктурные и историко-культурные объекты, обсудит модернизацию общественного транспорта и откроет новый пешеходный маршрут в историческом центре Калининграда. Завершится поездка торжественным мероприятием, посвящённым Дню героического штурма и взятия Кёнигсберга.

В поездке участвуют зампред Совета Федерации Николай Журавлёв, глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, сенаторы от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков и Александр Ярошук.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше