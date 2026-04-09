Актер из «Игры престолов» Майкл Патрик скончался в 35 лет

В возрасте 35 лет умер ирландский актер и сценарист Майкл Патрик, известный по роли в сериале «Игра престолов», сообщает People. Как сообщила его супруга Наоми Шихан в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), он умер в Североирландском хосписе. Патрика госпитализировали за десять дней до смерти, а диагноз «болезнь двигательного нейрона» ему поставили 1 февраля 2023 года.
Болезнь двигательного нейрона является неизлечимым заболеванием, которое поражает нервы, контролирующие движение, что приводит к ослаблению и атрофии мышц. Согласно данным Ассоциации по борьбе с БПАС, это состояние сокращает продолжительность жизни и может влиять на способность человека ходить, говорить, есть, пить и дышать. Наиболее распространенной формой заболевания является боковой амиотрофический склероз, однако семья не раскрыла точный диагноз.
Супруга актера отметила его силу духа и влияние на окружающих, назвав Патрика «титаном с рыжими волосами» и «вдохновением для всех, кому посчастливилось с ним соприкоснуться». Последний пост в социальных сетях Патрик опубликовал 6 февраля, сообщив, что невролог отвел ему один год жизни. «Впереди еще много жизни и много планов», — написал тогда актер.
Помимо участия в шестом сезоне «Игры престолов», Патрик снимался в сериалах «Синие огни», «Этот город», а также в проекте BBC «Мой левый прикол», который он написал в соавторстве, основываясь на собственном подростковом опыте.
Его последней работой стала роль в немецком телефильме «Убийственный свет — Смерть на Фарерских островах», вышедшем в 2025 году. Актерскую карьеру Патрик начинал в Кембриджском университете, где выступал в знаменитой комической труппе Cambridge Footlights, а затем продолжил обучение в Академии театральных искусств Маунтвью в Лондоне.
