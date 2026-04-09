Душно? Откройте форточку: почему в автобусах Челябинска не включают кондиционеры

С приходом тепла жители Челябинска начали жаловаться на духоту в салонах автобуса. «Третий автобусный парк» города объяснил, когда в транспорте включают кондиционеры.
По словам специалистов, по нормативу в салоне автобуса должно быть не выше 25 градусов при среднесуточной температуре воздуха в городе выше 20 градусов. Постоянно кондиционер не может работать.
— По утрам и вечерам в салоне прохладно, поэтому все время кондиционер работать не может, ведь кому-то может быть холодно, — напомнили в компании.
При этом специалисты напомнили, что водитель находится в «аквариуме» и перепады температур в салоне почти не ощущает. Если в автобусе стало жарко или, наоборот, слишком прохладно, можно попросить водителя изменить мощность кондиционера. Но делать это нужно только во время остановки, чтобы не отвлекать водителя во время движения.
При этом уже сейчас, в апреле, вы можете попросить водителя включить кондиционер. Однако в автобусном парке отмечают, что сейчас с духотой в автобусах отлично справляются и форточки.
— Учитывая, какая погода снаружи, сейчас эффективнее открывать форточки. Кондиционеры эффективны, когда жарко везде — и внутри, и снаружи. Сейчас же форточки справятся с притоком свежего воздуха.