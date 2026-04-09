Калашников испытал многопульные патроны против дронов

Концерн «Калашников» успешно провел испытания 5,45 мм многопульных патронов собственной разработки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном в телеграм-канале.
Новые патроны эффективны при стрельбе по быстродвижущимся и маневрирующим целям, таким как бесплотники.
«Стрельба выполнялась из автомата АК-12 одиночными выстрелами и очередями вначале по БЛА, зависающему на месте, а затем по дрону с заданными параметрами скорости и высоты, условно атакующему стрелка», — говорится в сообщении.
Сегменты пуль попадали в двигатели, из-за чего те ломались. Также пули повреждали аккумуляторы, платы и силовые элементы, что приводило к падению дронов.
Специалисты концерна «Калашников» разработали экспериментальные 5,45-миллиметровые многопульные патроны для стрелкового оружия в первую очередь для автомата АК-12. Особенность боеприпаса — наличие многоэлементного поражающего снаряда, который позволяет значительно повысить вероятность уничтожения беспилотных летательных аппаратов, включая FPV-дроны Вооруженных сил Украины, как при одиночной стрельбе, так и очередями.
Конструкция патрона обеспечивает упорядоченное разделение поражающих элементов после вылета из ствола. Это, в свою очередь, улучшает стабильность баллистических характеристик, сохраняя надежность работы оружия и повышая эффективность стрельбы по дронам. При этом новый боеприпас по своим габаритам полностью соответствует стандартному автоматному патрону калибра 5,45×39 мм.
Благодаря унификации с существующим боеприпасом, многопульный патрон совместим со штатным 30-зарядным магазином АК-12. Военнослужащий может снаряжать магазин как исключительно новыми патронами, так и комбинировать их с обычными, продолжая использовать оружие для поражения живой силы противника. В настоящее время в холдинге продолжаются работы по отработке конструкции многозарядных патронов и подготовке технологического процесса для их серийного производства.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.