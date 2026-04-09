Калашников испытал многопульные патроны против дронов

Благодаря унификации с существующим боеприпасом, многопульный патрон совместим со штатным 30-зарядным магазином АК-12. Военнослужащий может снаряжать магазин как исключительно новыми патронами, так и комбинировать их с обычными, продолжая использовать оружие для поражения живой силы противника. В настоящее время в холдинге продолжаются работы по отработке конструкции многозарядных патронов и подготовке технологического процесса для их серийного производства.