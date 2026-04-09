III Всероссийский конкурс «Педагогика как искусство» пройдет в Нижнем Новгороде

В 2026 году Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки совместно с Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей талантов у детей и молодежи «Вега» проводит III Всероссийский конкурс педагогического и исполнительского мастерства «Педагогика как искусство». Конкурс пройдет с 12 по 15 апреля.
Выявление юных одаренных музыкантов и привлечение внимание к значимости и важности педагогической деятельности, выявление и распространение эффективного педагогического опыта — одни из главных целей конкурса.
Конкурс проводится с 2023 года и традиционно привлекает к себе внимание талантливых педагогов из разных регионов России. В этом году география участников весьма обширна. Более ста заявок были поданы из Нижегородской, Саратовской, Самарской, Липецкой, Тверской, Владимирской, Новосибирской, Ульяновской, Курганской, Мурманской, Кировской областей, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. Конкурс проводится в два тура по трем специальностям: фортепиано, струнные смычковые инструменты и деревянные духовые инструменты. Участники проекта — преподаватели и учащиеся ДМШ, ДШИ, музыкальных и музыкально-педагогических колледжей и училищ. Прием заявок на участие в конкурсе завершился 20 марта.
Наряду с конкурсными испытаниями в рамках мероприятия запланирована просветительская программа — мастер-классы, интерактивные концерты, экскурсии. Все мероприятия конкурса пройдут в Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Завершится проект награждением и торжественным концертом лауреатов.
6+