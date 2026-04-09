Трамваи № 417 начнут ходить в июне до Московского вокзала

Движение трамваев по маршруту № 417, следующему от станции метро «Пролетарская» до Московского вокзала в Нижнем Новгороде, будет возобновлено в июне. Эта информация была предоставлена Центром развития транспортных систем.
В настоящее время перерыв в движении на данном участке трамвайной линии вызван проведением ремонтных работ на путях. Работы по укладке рельсо-шпальной решетки уже успешно завершены. В настоящее время специалисты осуществляют монтаж контактной сети.
