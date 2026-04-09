В Волгограде ветхая 2-этажка осталась без капремонта из-за «липовых» актов

Сроки капитального ремонта двухэтажки 1959 года постройки на улице Ангарской, 31, отложили из-за просчетов чиновников, сообщает пресс-служба волгоградского омбудсмена.
К уполномоченному по правам человека жильцы дома обратились в конце 2025 года. Выяснилось, что Региональный фонд капремонта заключил с подрядчиками договоры на восстановление систем теплоснабжения, водоотведения, холодного водоснабжения и электроснабжения. Завершиться они должны были до 31 декабря 2025-го. Однако в июле того же года региональная комиссия по вопросам капремонта в МКД приняла решение о переносе работ на 2026−2028 годы.
«Подрядчики представили акты, в которых говорилось, что ряд собственников квартир не предоставили доступ для проведения работ. Однако оказалось, что владельцы жилья данные акты не подписывали», — поясняет пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев.
Проверкой данных фактов в настоящее время занимается полиция. Прокуратура Волгоградской области внесла представление гендиректору фонда и председателю регионального комитета ЖКХ.
