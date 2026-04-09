Участок дороги провалился из-за аварии на улице Семафорной в Красноярске

На улице Семафорной в Красноярске из-за аварии на канализационной трубе провалился участок дороги, сообщили в городской администрации.
Специалисты приступили к устранению последствий коммунальной аварии. В результате повреждения трубы большого диаметра на проезжей части образовался провал. Бригады и техника уже работают на месте, сейчас главная задача — добраться до порыва.
В районе Мичуринского моста движение ограничено: транспорт идёт в обе стороны по одной полосе. Позже в целях безопасности участок полностью перекрыли. Сроки ликвидации аварии пока не называются.
На прилегающих магистралях уже наблюдается повышенная загрузка. Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута.
