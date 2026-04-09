В Калининграде арестован участник межрегиональной банды мошенников

мошенничестве, которое совершал в составе организованной преступной группы. Как сообщили в прокуратуре Ленинградского района, мужчина входил в крупную ОПГ, участники которой действовали в нескольких регионах России. Группа специализировалась на дистанционных обманах граждан и хищении их денег.
По данным следствия, в 2023 году обвиняемый вместе с сообщниками похитил 323,5 тысячи рублей у двух жителей Тульской области.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая 2026 года.
В настоящее время устанавливаются все эпизоды преступной деятельности группы и личности остальных её участников.