Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде арестован участник межрегиональной банды мошенников

28-летний житель Калининграда отправлен в следственный изолятор. Он обвиняется в.

Источник: Kaliningradnews

мошенничестве, которое совершал в составе организованной преступной группы. Как сообщили в прокуратуре Ленинградского района, мужчина входил в крупную ОПГ, участники которой действовали в нескольких регионах России. Группа специализировалась на дистанционных обманах граждан и хищении их денег.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый вместе с сообщниками похитил 323,5 тысячи рублей у двух жителей Тульской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая 2026 года.

В настоящее время устанавливаются все эпизоды преступной деятельности группы и личности остальных её участников.