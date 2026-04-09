Жителям Красноярского края напомнили о мерах защиты от клещевого энцефалита

С наступлением весенне-летнего сезона в Красноярском крае традиционно увеличивается число обращений из-за укусов клещей. Специалисты рекомендуют заранее позаботиться о безопасности при выезде на природу и работе на дачных участках. Одним из основных способов защиты остается правильная экипировка. Жителям советуют надевать закрытую одежду: рубашки с длинными рукавами, брюки с манжетами, заправленные в носки, а также закрывать голову капюшоном или платком. Предпочтение лучше отдавать светлой одежде, на которой проще заметить насекомых. Дополнительно рекомендуется использовать репелленты. Во время пребывания на природе необходимо каждые полчаса осматривать себя и спутников, особое внимание стоит уделять зонам с тонкой кожей, а после возвращения домой следует провести повторный тщательный осмотр. Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация, которую необходимо пройти не менее чем за две недели до предполагаемого выезда на природу. Если клещ все же укусил, специалисты советуют как можно быстрее обратиться в травмпункт для его удаления. При отсутствии прививки возможно проведение экстренной профилактики — введение иммуноглобулина в течение трех суток. При самостоятельном удалении клеща необходимо использовать пинцет или специальное устройство, аккуратно извлекая его, стараясь не повредить. Место укуса следует обработать антисептиком, а самого клеща поместить в герметичную емкость для последующего исследования. После укуса рекомендуется обратиться к врачу для оценки рисков заражения и в течение двух недель контролировать состояние здоровья, в том числе ежедневно измерять температуру. При появлении симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.