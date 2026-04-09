В Муроме 30 детей госпитализировали с острой кишечной инфекцией

Более 200 жителей Мурома обратились в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Врачи госпитализировали 30 детей и 26 взрослых, сообщает издание «Зебра ТВ».
По данным ТАСС, за медицинской помощью обратились более 100 человек. Свыше 50 человек госпитализировали. По словам источника агентства, тяжелых случаев не зафиксировали.
В управлении Роспотребнадзора по Владимирской области считают, что причиной массового отравления могла стать вода. Специалисты начали эпидрасследование.
«Обеспечен постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды, исследуется материал от заболевших, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в очагах», — говорится в сообщении.
Представитель регионального управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди в комментарии «Зебра ТВ» сообщила, что у заболевших и в водопроводной воде нашли норовирус второго типа.
Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус (одна из разновидностей энтеровирусов, относится к семейству Calviviridae). Норовирусная инфекция крайне заразна. Она характеризуется рвотой, диареей, тошнотой и болями в животе.
В Роспотребнадзоре рекомендовали жителям Мурома соблюдать правила гигиены, а для питья использовать только бутилированную или кипяченую воду.
Прокуратура Владимирской области взяла на контроль установление причин отравления.
Ранее в Нижегородской области возбудили уголовное дело после госпитализации местных жителей с признаками отравления. По словам пострадавших, все они пили воду из-под крана.
