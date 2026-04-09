Польша заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтикой

В то же время в Варшаве признают, что воздушное пространство республики самолёт не нарушил.

Источник: Клопс.ru

Польские военные заявили, что их истребители перехватили и сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем. Об этом, ссылаясь на Оперативное командование видов вооружённых сил республики, пишет РИА Новости в четверг, 9 апреля.

«Дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши успешно перехватила, визуально идентифицировала и сопроводила из зоны ответственности самолёт Российской Федерации, летевший над Балтийским морем», — следует из сообщения.

В польском командовании утверждают, что Ил-20 якобы выполнял «разведывательную миссию» в международной зоне. В то же время в Варшаве признают, что воздушное пространство страны самолёт не нарушил.

В начале апреля возле границ Калининградской области одновременно засекли два самолёта-разведчика НАТО.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
